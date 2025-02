Die frühe Führung der Wölfe durch Chad Bassen (7.) konterten Jordan Taupert (10.) und Alexander Dosch (19.) noch im ersten Drittel. Nach einem torlosen mittleren Drittel wurde es in den finalen 20 Minuten spektakulär. Zunächst glichen die Gäste durch Frank Hördler (54.) aus und stellten die Weichen auf Overtime – ein Szenario, das beide Teams aus dieser Saison bereits kennen, da keines der bisherigen Duelle zwischen Weißwasser und Selb in der regulären Spielzeit entschieden wurde. Doch Jérémy Beaudry (58.) und erneut Dosch (59.) hatten an diesem Sonntagabend kein Interesse an Überstunden und sicherten den Füchsen mit zwei späten Treffern den Sieg. Neuzugang Gary Haden zeigte eine starke Leistung und konnte sich mit einer Vorlage zum zwischenzeitlichen 1:1 direkt in die Statistiken eintragen.