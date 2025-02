Die Dresdner Eislöwen sind zurück in der Erfolgsspur. Am Freitagabend setzte sich der Spitzenreiter der DEL2 bei den Eisbären Regensburg nach einer überzeugenden Leistung mit 7:2 durch.

Nach drei Niederlagen in Folge hatte es bei den Sachsen unter der Woche Redebedarf gegeben. "Diese Woche haben wir sehr viel gesprochen, wie wir zurück in die Erfolgsspur kommen, denn wir wollen Erster bleiben", erklärte Trainer Niklas Sundblad vor der Partie. Mit Kapitän Travis Turnbull und Topscorer Dane Fox legten die Dresdner los wie die Feuerwehr. Nach neun Minuten stand es bereits 3:0. Im Mittelabschnitt gab es dann ein etwas offeneres Spiel mit vielen Toren. Beim 6:2 für die Eislöwen wurden die Seiten gewechselt. Und auch die letzten 20 Minuten gehörten den Dresdnern, Gorcik sorgte in der 46. Minute für den Schlusspunkt.