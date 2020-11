Füchse verlieren spät - Debakel für Eislöwen

Dabei brachte das fast komplett neuformierte Eislöwen-Team bei den „Jokern“ von Beginn an einen Schlittschuh aufs Eis. Kaufbeuren dominierte das Spiel und ging zeitig in Führung (Reimer/4.). Bis zum Ende des zweiten Drittels kassierten die Sachsen zwar zwei weitere Tore (Oppolzer/11.; Lammers 32.), Dresden konnte den Rückstand aber in Grenzen halten. Im dritten Drittel fielen die Sachsen aber auseinander: Blomquist (42.), Krauss (44./59.), Koziol (49.) und Wörle (56.) erhöhten. Mehr als der Ehrentreffer durch den neuen Kapitän Knackstedt (54.) zum zwischenzeitlichen 1:6 war nicht drin.



Die Dresdner hatten bereits in der Vorbereitung sieben Niederlagen kassiert. In den vergangenen beiden Spielzeiten ging der Saisonstart ebenfalls in die Hose.