Eishockey / DEL2 Dresden ringt Weißwasser nieder - Eispiraten unbeeindruckt

Im ersten Sachsen-Derby der noch sehr jungen DEL2-Saison haben sich die Eislöwen Dresden knapp gegen die Lausitzer Füchse durchgesetzt. Nach Verlängerung siegte das Team von Rico Rossi mit 5:4. Dabei begann es für seine Mannschaft denkbar ungünstig. Nach der 1:8-Packung am Freitag in Kaufbeuren lagen die Eislöwen durch Robert Farmer (5.) auch am Sonntag rasch zurück. Filins schneller Ausgleich war dann gut für die Moral (7.). Evan Trupp brachte die Gastgeber vor leeren Rängen sogar noch vor der ersten Pausensirene in Front (20.).

Jubel bei den Füchsen (Archivbild) Bildrechte: imago images / Hentschel