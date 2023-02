Zwei Derbyniederlagen in Serie waren für den Trainer der Eispiraten Crimmitschau zu viel: Wie der DEL2-Klub am Donnerstag (16.02.2023) mitteilte, wurde Coach Marian Bazany entlassen. Für die nächsten Spiele soll der bisherige Assistenztrainer Jussi Tuores auf den Cheftrainerposten steigen.

Schon fünf Punkte Rückstand

Nach den Niederlagen am vergangenen Wochenende gegen die Lausitzer Füchse aus Weißwasser (1:3) und die Eislöwen aus Dresden (1:6) ist Crimmitschau in die Playdown-Plätze gerutscht. Als Tabellenelfter der DEL2 haben die Eispiraten schon fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Bis zum Ende der Hauptrunde stehen noch sechs Spiele an.

Bauer: "Neue Impulse setzen"

Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer sagt zur Trainerentlassung, man sei in gemeinsamen Gesprächen mit Bazany "zur Überzeugung gekommen, dass die Mannschaft für die restliche Saison neue Impulse benötigt, und aus diesem Grund wird Marian mit dem heutigen Tag beurlaubt." Der 47-jährige Bazany wird in der Mitteilung des Vereins so zitiert: "Am Ende der gemeinsamen Auswertung der momentanen Situation, ist die Entscheidung gefallen, sich zu trennen."

Am Freitag gegen den Tabellenletzten

Bauer erwartet nun von der Mannschaft „in den nächsten Spielen eine deutliche Steigerung“. Am Freitag (17.02.2023) muss der Klub gegen den DEL2-Letzten Bayreuth Tigers ran. Der bisherige Assistenztrainer Jussi Tuores übernimmt vorerst den Cheftrainerposten. Bildrechte: IMAGO / Nordphoto

Mit Bazany im Vorjahr in die Playoffs

Der Deutsch-Slowake Bazany war in der Saison 2021/22 nach Crimmitschau gewechselt. In seiner Premierensaison zog er mit den Eispiraten direkt in die Playoffs ein und schaffte das beste Hauptrundenergebnis der Klubgeschichte. In diesem Winter gelangen in 46 Spielen allerdings nur 18 Siege.