Gron soll den Scoringtouch der Eispiraten verstärken. "Nach einem längeren Austausch über Philosophie und Spielweise (...), waren wir uns relativ schnell einig, dass Tyler uns in der nächsten Saison weiterhelfen wird", sagt Teammanager Ronny Bauer zum neuen Offensivmann. Auch der Neuzugang freut sich auf die kommenden Aufgaben mit seinen neuen Teamkollegen: "Ich freue mich auf ein neues Kapitel in Crimmitschau, ich möchte dem Team zu einer weiteren erfolgreichen Saison verhelfen."

Grons Zweitliga-Statistik ist beeindruckend: In 263 Einsätzen, u.a. für Heilbronn, Frankfurt und Kassel, gelangen dem Powerplay-Spezialisten 136 Tore und 125 Assists.

In der abgelaufenen Spielzeit hatten die Eispiraten erstmals seit 2008 wieder die Playoffs erreicht, waren aber in der ersten Runde klar an Ravensburg gescheitert.