Ole Olleff, Felix Thomas und Mario Scalzo werden auch in der kommenden Saison das Trikot der Eispiraten Crimmitschau tragen. Die Verlängerung mit den drei Defensiv-Säulen teilte der Zweitligist am Freitag (22.04.2022) mit.

"Drei wichtige Spieler konnten weiterhin an die Eispiraten gebunden werden, um auch in der nächsten Saison wieder stabil in der Defensive zu stehen", erklärte Ronny Bauer, Teammanager der Westsachsen. In der abgelaufenen Spielzeit kassierten die Eispiraten nur 127 Gegentore - der viertbeste Wert der Liga.