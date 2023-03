Die Stadt Crimmitschau hat den Stadionmietvertrag mit dem Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau gekündigt. Dem DEL2-Club steht Stand jetzt somit keine Spielstätte für die Saison 2023/24 zur Verfügung. Jedoch ist ein Stadionmietvertrag mit einer lizenzfähigen Spielstätte eine Grundvoraussetzung für die Lizenz in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga. Da es bisher noch nicht gelungen ist, einen Termin mit der Stadt Crimmitschau zu erhalten, besteht so aktuell eine große Unsicherheit zur Vergabe der Lizenz. Um die entsprechenden Unterlagen für die neue Spielzeit kurzfristig ordnungsgemäß und fristgerecht einreichen zu können, hoffen die Eispiraten Crimmitschau auf die Gesprächsbereitschaft seitens des Oberbürgermeister André Raphael bzw. auf dessen Vorschlag zu einem neuen Stadionmietvertrag.

Die Eispiraten kämpfen am Freitag im fünften Spiel der Serie "Best of Seven" in den Playdowns gegen den EHC Bayreuth um den Verbleib in der DEL2 (Stand nach vier Spielen: 2:2)