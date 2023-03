Um die entsprechenden Unterlagen für die neue Spielzeit kurzfristig ordnungsgemäß und fristgerecht einreichen zu können, hoffen die Eispiraten Crimmitschau auf die Gesprächsbereitschaft seitens des Oberbürgermeister André Raphael bzw. auf dessen Vorschlag zu einem neuen Stadionmietvertrag. Jörg Buschmann, Geschäftsführer der Eispiraten, teilte dem MDR am Freitag (24.03.2023) mit, dass man in der kommenden Woche ein solches Gespräch mit der Stadt führen werde. Als Grund für die Kündigung nannte Buschmann die gestiegenen Energiepreise. Nun soll der Mietvertrag mit der Stadt neu verhandelt werden, allerdings zu anderen Konditionen.

Die Eispiraten kämpfen am Freitag im fünften Spiel der Serie "Best of Seven" in den Playdowns gegen den EHC Bayreuth um den Verbleib in der DEL2 (Stand nach vier Spielen: 2:2)