Die Unterzeichnung des Kontrakts soll den Angaben zufolge am Freitag (21.04.) stattfinden, was bei Verein, Sponsoren und Fans für Erleichterung sorge. Endlich habe man Planungssicherheit für die Saison 2023/24, heißt es vom ETC. Zuvor war der Stadion-Nutzvertrag von der Stadt Crimmitschau wegen gestiegener Betriebskosten gekündigt worden.