Die Dresdner Eislöwen haben das Spitzenspiel gegen Verfolger Frankfurt mit 2:3 verloren. In einer hochklassigen Partie des Tabellenführers gegen den Zweiten fiel der entscheidende Treffer erst kurz vor der Schlusssirene.

Das erste Drittel ging dabei klar an die Gäste aus Frankfurt. Während Tomas Sykoras Treffer in der 5. Minute nach Überprüfung des Videobeweises noch aberkannt wurde, traf Carson McMillan kurz darauf zum 1:0 für die Löwen (10.). Besonders die aggressive Spielweise der Hessen bereitete den Dresdnern Probleme. Im zweiten Drittel wachte das Team von Trainer Andreas Brockmann allmählich auf und ging durch Matej Mrazek (23.) und Johan Porsberger (34.) mit 2:1 in Führung. Nach einem Puckverlust von David Rundquist konnte Yannick Wenzel jedoch mit einem tollen Sololauf den 2:2-Ausgleichstreffer markieren (37.).