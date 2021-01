Fünf Tage nach der knappen Niederlage gegen Kaufbeuren haben die Lausitzer Füchse erfolgreich Wiedergutmachung betrieben. Die Mannschaft von Corey Neilson feierte am Freitagabend einen deutlichen 7:3 (4:0, 3:1, 0:2)-Erfolg gegen Bad Nauheim und wusste dabei vor allem in der Anfangsphase zu überzeugen.

Nicholas Ross (6.) eröffnete den Torreigen zu Gunsten Weisswassers bereits in der 6. Minute. In der Folge dominierten die Hausherren die Partie nach Belieben - allen voran Kale Kerbashian spielte die Gäste schwindelig und sorgte mit vier Treffern am Stück (9./12./17./21.) für eine mehr als komfortable Ausgangssituation. Bad Nauheim mühte sich während der gesamte Partie, durfte durch den Anschlusstreffer von Cason Hohmann nach 25 Minuten aber wieder ein wenig hoffen. Davon unbeeindruckt stellte Weisswasser durch Brad Ross wieder den alten Vorsprung her (29.) und baute diesen noch vor dem Ende des zweiten Drittels in Person von Sebastian Streu aus (40.). Bad Nauheim konnte im letzten Abschnitt durch Frédérik Cabana (49.) und Andreas Pauli (52.) nur noch Ergebniskosmetik betreiben.