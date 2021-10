So ein Derby-Sieg stärkt das Selbstbewusstsein und macht Mut für die weiteren Aufgaben. Gleich zum Auftakt der neuen DEL2-Saison trafen die Lausitzer Füchse auf die Dresdener Eislöwen und gingen als Sieger vom Eis. Am Ende gewann die Mannschaft des neuen Trainergespanns Chris Straube und André Mücke mit 3:2 nach Verlängerung.

Die Gäste aus Dresden forderten den Füchsen alles ab, an Toren mangelte es aber. Im ersten wie auch im zweiten Abschnitt konnten die 2.000 Zuschauer keine Treffer bestaunen, dass sollte sich dann im Schlussabschnitt ändern. In der 42. Minute brachte der Finne Arttu Rämö die Hausherren in Führung. Durch zwei Tore der Schweden Simon Karlsson (52.) und David Rundqvist (55.) drehten die Dresdner die Partie auf 2:1, ehe Clarke Breitkreuz in der 57. Minute auf 2:2 stellte. Das hieß Verlängerung, in der dann der Kanadier Peter Quenneville nach 16 Sekunden Dresdens Goalie Janick Schwendener tunnelte und die zwei Punkte für die Lausitzer sicherstellte.