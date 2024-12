Es war ein denkwürdiges Spiel. Nach der Dresdner Führung drehten die Gastgeber auf und zogen im Mittelabschnitt sogar bis auf 4:1 davon. Dann folgten 59 denkwürdige Sekunden. Dresden gelangen drei Tore, zwei davon in Überzahl und es stand plötzlich 4:4. Im Schlussabschnitt brachte Dane Fox mit seinem zweiten Tor in Folge die Gäste in Front, Andrew Yogan machte in der 59. Minute den Deckel drauf.