Die 3.019 Zuschauern in der Joynext-Arena sahen ein ausgeglichenes erstes Drittel, Fabian Dietz (11.) brachte die Gäste in Front. Im Mittelabschnitt machten die Eislöwen jede Menge Betrieb und glichen durch Tomas Andres aus (29.). 11:1- Torschüsse waren es in dieser Phase. Im letzten Drittel agierte Ravensburg entschlossener. Schon 13 Sekunden nach Beginn der Verlängerung jubelte dann Robert Czarnik, der für die Entscheidung für die Oberschwaben sorgte.