Die Lausitzer Füchse haben ein unfreiwillig spielfreies Wochenende in der DEL2. Wie der Eishockey-Zweitligist am Freitag (21.01.2022) bekannt gab, fällt sowohl das Freitagspiel gegen die Kassel Huskies als auch die Sonntagpartie (23.01.2022) bei den Heilbronner Falken aus. Als Grund wurden Corona-Fälle jeweils beim Gegner genannt.

Das Spiel gegen Kassel fällt wegen mehrerer positiver Schnelltests bei den Huskies aus. Heilbronn muss nach mehreren positiven PCR-Tests in behördlich vorgeschriebene Quarantäne. Die vorgeschriebene Anzahl von Spielern (9 plus 1) wird damit nicht erreicht.

Für beide Partien wurden bereits neue Spieltermine vereinbart: Gegen Kassel soll es am Dienstag, 22. Februar, 19.30 Uhr, gehen. Das Spiel in Heilbronn soll am Dienstag, 1. März, 20 Uhr, über das Eis gehen.