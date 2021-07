"Jedes Jahr ist das Lizenzprüfungsverfahren kein leichtes Unterfangen. Gerade die Corona-Pandemie hat dies für die Clubs erschwert. Umso mehr freue ich mich, dass nach der herausfordernden letzten Saison alle Teams ihre Lizenz erhalten haben", sagte DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch, der früher auch in Crimmitschau leitend tätig war. Eislöwen-Geschäftsführer Mike Walsdorf bedankte sich in einer ersten Reaktion bei allen Unterstützern, "die die ihren Teil zum positiven Lizenzbescheid beigetragen haben. Wir haben gemeinsam diese Herausforderung, insbesondere durch die Corona-Pandemie, einmal mehr gemeistert."

Rudorisch ergänzte: "Jetzt liegt der Fokus auf dem Saisonstart und auf eine mögliche Rückkehr der Fans in den Stadien, dies ist für den Sport unerlässlich." Die kommende Spielzeit beginnt am 1. Oktober. Die Selber Wölfe aus Oberfranken sind als Aufsteiger mit dabei. Vorjahresmeister Bietigheim Steelers ist in die DEL aufgestiegen. Den Spielplan kündigte die DEL2 für Ende Juli an.