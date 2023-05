Auch die Lausitzer Füchse haben die Lizenzunterlagen fristgerecht eingereicht. Dabei hätten bei der Erstellung der Unterlagen die Mehraufwendungen für den neuen Stadionmietvertrag eine besondere Herausforderung dargestellt. "Die Einreichung der Lizenzunterlagen steht in diesem Jahr unter diesen ungünstigen Vorzeichen. Durch die deutlich gestiegenen Kosten in allen Bereichen haben wir es in der abgelaufenen Saison leider nicht geschafft, unseren vorgesehenen Etat zu decken. Deshalb war es notwendig in der Bilanz Vorgriffe aus dem Budget der neuen Saison vorzunehmen, was natürlich Folgen für die neue Spielzeit haben wird", erklärte Geschäftsführer Dirk Rohrbach. Trotz der kritischen Lage hoffe man, die Lizenz zu erhalten und zudem dringend auf weitere Unterstützung durch die Politik.