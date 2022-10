Beim ETC lief es von Beginn an wie geschmiert. Filip Reisnecker besorgte nach zehn Minuten die Führung. Freiburg gelang zwar der Ausgleich, aber noch vor der ersten Drittelpause schoss Schietzold seine Mannschaft wieder in Führung. Beide Eispiraten waren auch im Mittelabschnitt in Torlaune und sorgten für eine beruhigende 4:1-Führung. Als Henri Kanninen das 5:1 (39.) glückte, schien eine Vorentscheidung gefallen.



Crimmitschau hatte nach ihrem furiosen Mitteldrittel auch zu Beginn des letzten Abschnitts das Spiel lange unter Kontrolle. Nachdem Gästecoach Robert Hoffmann schließlich nicht nur eine Auszeit, sondern auch seinen Goalie Patrik Cerveny für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis nahm, konnten die Freiburger aber doch verkürzen, wirklich in Gefahr geriet der Sieg aber nicht. Für die Sachsen geht es am Sonntag bei den Bayreuth Tigers weiter.