Die Lausitzer Füchse haben am Freitagabend 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) bei den Dresdner Eislöwen vor 4.412 Zuschauer gewonnen.

Für die Mannschaft von Trainer Robert Hoffmann geht es im drittletzten Spiel der Hauptrunde am Sonntag zu den Bayreuth Tigers. Die Franken müssen definitiv in die Play-Downs, es könnte also bald ein Wiedersehen geben. Aktuell sind es für Weißwasser nur zwei Zähler auf die Pre-Playoffs und damit Crimmitschau. Doch die Eispiraten haben durch die kurzfristig abgesagte Partie, eine Begegnung weniger.