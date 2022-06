Niklas Postel Bildrechte: Dresdner Eislöwen

Er kehrt nach drei Jahren in der DEL nach Dresden zurück. In der Saison 2018/2019 kam er auf ein Tor und elf Scorerpunkte in 66 Pflichtspielen für die Sachsen. Darüber hinaus absolvierte Postel für München, Krefeld und die Düsseldorfer EG 139 Spiele in der DEL, wobei die abgelaufene Spielzeit bei der DEG mit vier Toren und fünf Vorlagen in 45 Spielen seine produktivste Saison war. Der gebürtige Bayer, der bei Red Bull Salzburg ausgebildet wurde, sagt: "Ich freue mich auf viele alte Weggefährten, den sportlichen und menschlichen Standort Dresden, sowie auf meine neue Aufgabe und die Ambitionen des Vereins. Ich will Verantwortung übernehmen."