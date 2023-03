Die Eispiraten Crimmitschau haben in den Playdowns nach zwei Niederlagen in Folge wieder in die Spur gefunden. Im fünften Spiel der Best-of-Seven-Serie behielten die Westsachsen gegen Bayreuth am Freitagabend mit 3:2 die Oberhand und gehen somit wieder mit 3:2 in Führung. Vor 2.861 Zuschauern im Sahnpark geriet Crimmitschau früh in Rückstand (6.), den Scalzo (18.) noch im ersten Drittel ausgleichen konnte. Bayreuth schlug aber im Mittelabschniitt erneut eiskalt zu (30.). Die Eispiraten behielten jedoch die Nerven. Erst traf D'Aoust (45.) zum 2:2, ehe Pohl 16 Sekunden vor der Schlusssirene den "Lucky Punch" setzte. Am Sonntag geht es für beide Teams in Bayreuth weiter (17 Uhr).