Damit fällt die Entscheidung in der "Best of Seven"-Serie nun am Dienstag in Krefeld. Am Sonntag stellten die Eislöwen vor heimischer Kulisse und 4.009 Zuschauern früh die Weichen. Nach Toren von Petersen (2.), Suvanto (14.) und Porsberger (20.) sowie dem Ausgleich von Niederberger (8.) stand es bereits nach dem ersten Drittel 3:1. Der Schwede Johan Porsberger erhöhte mit zwei weiteren Toren, die ihm einen Hattrick bescherten dann sogar auf 5:1 (39./48.).

Eislöwen-Angreifer Johan Porsberger war am Sonntag "Man of the Match" (Archivbild). Bildrechte: imago images/Beautiful Sports