Die Lausitzer Füchse sind in den Playoffs gescheitert. Der Außenseiter musste sich dem klaren Hauptrundengewinner Kassel Huskies auch im vierten Spiel beugen. Am Ende hieß es 1:4, zum dritten Mal in diesem Duell.

Die Eispiraten Crimmitschau haben in den Playdowns das 2:2 kassiert. Bei den Bayreuth Tigers verloren die Westsachsen am Dienstag mit 2:5. Damit ist der 2:0- Vorsprung in der Serie "Best of Seven" aufgebraucht.