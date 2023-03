Cheftrainer Petteri Kilpivaara war mit dem Beginn der Partie zufrieden, hob nach der Niederlage aber besonders die Klasse des Gegners hervor: "Krefeld spielt sehr stabil, strukturiert und kompakt. Sie nutzen aber eben auch ihre Chancen, was wir in den wichtigen Phasen nicht machen. Am Ende gewinnt Krefeld auch verdient". Dresden darf sich damit nur noch eine Niederlage erlauben, soll der Traum von der ersten Liga nicht platzen. Weiter geht es für die Eislöwen am Sonntag (19. März, 18:00 Uhr) in Krefeld.