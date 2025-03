Die Eispiraten gerieten früh in Rückstand. Pierre Petro brachte die Gäste aus Regensburg bereits in der 3. Minute mit 1:0 in Führung. Mitte des zweiten Drittels sorgte ETC-Verteidiger Jerkko Rämö für den Ausgleich (1:1/31.). Die Freude hielt aber nicht lang, denn kurz darauf brachte Nikola Gajovsky die Eisbären wieder in Führung (2:1/35.).

Da es in der Abstiegsrunde kein Penaltyschießen gibt, war bereits vorher klar, dass das entscheidende Tor aus dem Spiel heraus fallen musste. Es dauerte aber bis zur dritten Overtime, ehe die finale Entscheidung fiel. In der 101. Spielminute spielte Mackin einen Doppelpass mit Colin Smith und brachte den Puck schlussendlich zum entscheidenden 3:2 im Regensburger Tor unter.

Damit machen die Eispiraten den ersten Schritt zum Klassenerhalt. Vier der sieben Duelle gegen die Eisbären muss der ETC gewinnen, um sicher in der DEL2 zu bleiben. Das nächste steigt am Sonntag (9. März) um 17 Uhr in der Donau-Arena in Regensburg.