Nach dem Marathon-Match am vergangenen Freitag (07. März), gekrönt mit dem emotionalen Sieg, wurden die Eispiraten Crimmitschau von den Eisbären Regensburg am Sonntagabend unsanft auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Mit 2:5 (0:2, 2:1, 0:2) verloren sie das zweite Spiel der „Best-of-Seven“-Reihe der Abstiegsrunde in fremder Halle. Zum Verbleib in der Liga sind vier Siege nötig.