Die Eispiraten Crimmitschau haben den Klassenerhalt in der DEL2 vor Augen. Im heimischen Sahnpark bezwang das Team von Trainer Jussi Tuores die Eisbären Regensburg in Spiel 5 der Playdown-Serie letztendlich deutlich mit 4:1 (1:0/1:0/2:1) und führt nun 3:2 nach Siegen. Die sechste Partie steigt am Freitag (21. März, 20 Uhr) auswärts in Regensburg.