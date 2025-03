Damit glich Regensburg in der Serie Best-of-Seven auf 3:3 aus. Das entscheidende Spiel findet am Sonntag um 17:00 Uhr in Crimmitschau statt. Am Freitag gerieten die Eispiraten vor 4.379 Zuschauern in der Donau-Arena durch Nikola Gajovsky in Rückstand. Flügelstürmer Dominic Walsh glich Mitte des zweiten Drittels (34.) aus. Marvin Schmid brachte die Gastgeber erneut in Führung (50.), eine Antwort der Gäste blieb aus.