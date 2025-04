Bildrechte: IMAGO / Eibner

Eishockey | DEL2 Eislöwen siegen in Ravensburg und knabbern an der DEL

Playoff-Finale, Spiel 3

21. April 2025, 21:13 Uhr

Die Dresdner Eislöwen haben in der Finalserie der DEL2 in Ravensburg gewonnen. Den Sachsen fehlen damit noch zwei weitere Siege zum Aufstieg in die erste Liga.