Ravensburg erwischte einen Start nach Maß in die Partie. Nach gerade einmal zwei Minuten tankte sich Mathew Santos durch, legte quer auf Robbie Czarnik, der nur noch zum 1:0 einschieben musste. Auch in der Folge waren die Towerstars die aktivere Mannschaft. Dresden mühte sich in der Offensive, kam dann aber besser in die Partie. Nach sieben Minuten hatten erst Kapitän Travis Turnbull und im Anschluss Simon Karlsson zwei gute Chancen zum Ausgleich, scheiterten aber an Ilya Sharipov im Ravensburger Tor.