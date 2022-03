Die Dresdner Eislöwen haben in den Playoffs am Dienstag 2:3 bei den Heilbronner Falken verloren. In der Serie "Best of Seven" heißt es nun 1:3 aus Sicht des Teams von Andreas Brockmann. Im fünften Spiel am Freitag in Dresden brauchen die Eislöwen unbedingt einen Sieg.

Dresdens Arturs Kruminsch (Archivbild) Bildrechte: IMAGO/Hentschel