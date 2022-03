Eishockey | DEL2 Dresden wahrt Chance aufs Halbfinale

Playoff-Viertelfinale: 5. Spieltag

Die Eislöwen können weiter auf den Einzug in die Playoff-Vorschlussrunde hoffen. Die Sachsen feierten am Freitag im Viertelfinale gegen Heilbronn einen 7:4-Heimsieg und verkürzten in der Serie "Best of Seven" auf 2:3.