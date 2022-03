Der Hauptrunden-Zweite Dresden verschlief in seinem Heimspiel gegen den –Sechsten Heilbronn dabei den Start komplett. Nach einem Doppelpack von Kirsch (4.) und Blackwater (5.) lagen die Eislöwen zeitig 0:2 hinten. Noch im ersten Drittel gelang Karlsson (16.) in Überzahl der 1:2-Anschluss. Fortan belagerte Dresden das Heilbronner Tor, scheiterte aber immer wieder an Falken-Torhüter Tiefensee. Erst in der Schlussphase der Partie traf der Dresdner Porsberger in Überzahl zum Ausgleich (55.).

