Eishockey: Dresden und Crimmitschau verlieren Playoff-Auftakt in der DEL2

Dresden musste sich am Freitag (18.03.2022) bei den Heilbronner Falken trotz Führung noch 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) geschlagen geben. Dresden dominierte die Partie – Adam Kiedewicz brachte die Sachsen mit einem Tor aus spitzem Winkel in Führung (10.). Doch Heilbronn drehte das Spiel dank Jeremy Williams, der zum 1:1 abstaubte (13.) und beim 2:1 einen Schuss abfälschte (21.). Im zweiten Drittel hatten die Eislöwen ein klares Chancenplus, ein Treffer gelang aber nicht.

Crimmitschau kassierte am Freitag die zweite 0:4-(0:0, 0:1, 0:3)-Niederlage gegen die Ravensburg Towerstars. Wie bereits im ersten Viertelfinal-Spiel am Mittwoch (16.03.2022) waren die Baden-Württemberger das dominierende Team. Die Eispiraten zeigten sich in der hitzigen Partie mit vielen Zweikämpfen aber defensiv besser.