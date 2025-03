Bildrechte: IMAGO / Mario Wiedel

Eishockey | DEL2 Saison beendet - Lausitzer Füchse scheitern in den Pre-Playoffs an Freiburg

Hauptinhalt

Pre-Playoffs

07. März 2025, 23:00 Uhr

"Win or go home" – unter diesem Motto trat Weißwasser in Freiburg an. Am Ende stand eine knappe Niederlage zu Buche, die zugleich das Saisonende für die Füchse besiegelte.