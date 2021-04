DEL-Geschäftsführer Rudorisch lobt die Eispiraten

Dazu hatte die Liga das Regelwerk im Februar noch entsprechend angepasste, erklärte Geschäftsführer René Rudorisch. Er verstehe, dass es nun auch Unmut gebe und sprach von einer "harten Entscheidung" für die Klubs an den Schwellen. In einem Fall sei das Heimrecht nun entschieden, bei Crimmitschau sei die Playoff-Teilnahme entschieden worden. Durch die Absage des Spiels gegen Bad Nauheim hätte der ETC allerdings auch zwei Siege nach regulärer Spielzeit gebraucht. Durch den positiven Test dann am Freitag in Crimmitschau hätte sich das Thema dann auch so erledigt. Dennoch lobt er die Westsachsen: "Es zeugt von Größe, dass man da im Sinne der Gesamtbetrachtung eher den sicheren Weg geht und nicht das Risiko bevorzugt." Kritik aus dem Social-Media-Bereich, dass es ja für Heilbronn, die sich den Playoff-Platz sicherten, so ganz praktisch gewesen wäre, weist er zurück: "Das ist ein Hirngespinst. Jeder der Spieler will seinen Arbeitsvertrag erfüllen. Er bestreitet damit ja auch seinen Lebensunterhalt."

DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch Bildrechte: imago images / Pressefoto Baumann

Eispiraten Crimmitschau: "War unausweichlich" - Verteidiger sauer

Eispiraten-Cheftrainer Mario Richer reagierte auf die verpassten Playoffs fatalistisch: "Bis vor kurzem hatten wir einen Playoff-Spot inne. Aber der 49. Spieltag ist in dieser Saison der letzte der Hauptrunde gewesen. Und deshalb spielen wir nicht in der Endrunde mit. Das ist Gesetz und wir können nichts dagegen tun. Am Ende hätten wir ein oder zwei Punkte mehr holen müssen und unsere Saison wäre noch nicht vorbei. Wir hätten Heilbronn einmal schlagen oder zumindest einen Punkt gegen sie holen müssen, dann wären wir in der Tabelle gleichauf gewesen. Durch die Quotientenregelung fehlten uns am Ende 0,4 Punkte. Aber so ist es nunmal." Eispiraten-Cheftrainer Mario Richer Bildrechte: imago images/Peter Kolb

Crimmitschaus Geschäftsführer Jörg Buschmann sah den Abbruch als "unausweichlich an", zumal sein Team aktuell auch einen Corona-Fall hat: "Letztendlich ist es schade, da wir kurz vor dem Abbruch auf den neunten Platz abgerutscht sind und die Saison so abschließen müssen. Nichtsdestotrotz war ein Abbruch der Hauptrunde unausweichlich. Ich glaube, dass wir im Sinne der Liga und aller Sportler die richtige Entscheidung getroffen haben. Es geht in Zeiten der Pandemie vor allem darum, die Spieler und deren Umfeld zu schützen. Deshalb konnten wir dem Thema auch nicht ausweichen. Schließlich traf es uns heute morgen selbst. Wir hatten nach den Auswertungen der PCR-Tests einen positiven Fall in der Mannschaft nachgewiesen, weshalb die Spieler nicht abreisen, sondern hier in Quarantäne bleiben müssen."

Verteidiger Mario Scalzo kritisierte diese Team-Quarantäne: "Jetzt muss das ganze Team in Quarantäne, obwohl nur ein Spieler, der sowieso schon mehrere Tage nicht mit uns trainiert hatte, positiv getestet wurde. Alle anderen, die negative PCR-Tests haben, müssen nun auch zwei Wochen zu Hause bleiben. Es fühlt sich alles nicht richtig und unfair an."

Dresdner Eislöwen: "Richtige Entscheidung"