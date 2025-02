Als erster mitteldeutscher Eishockey-Klub hat Dresden die Chance auf den DEL-Aufstieg. Dieser wurde schon vor der Saison als erklärtes Ziel ausgerufen. Nach einer desaströsen Vorsaison und dem verspäteten Klassenerhalt erst in den Playdowns sind die Eislöwen in dieser Spielzeit klar auf Kurs. Lange führte das Team von Trainer Niklas Sundblad die Tabelle an, musste zuletzt aber mehrere Rückschläge hinnehmen. Das 2:3 nach Overtime gegen Freiburg am vergangenen Sonntag war bereits die vierte Niederlage in Serie. Zuvor hatte Dresden auch gegen Kassel verloren. Die Hessen sind zwei Spieltage vor Schluss punktgleich mit Dresden Tabellenführer und großer Favorit auf den Aufstieg.