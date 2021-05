"Die Clubs haben sich gemeinschaftlich auf den etwas späteren Starttermin verständigt. Zum einen, weil die letzte Saison deutlich länger ging als gewohnt. Zum anderen, gibt uns der spätere Zeitpunkt die Chance, die Entwicklungen der Pandemie und die für den Herbst geltenden Anforderungen für Sportveranstaltungen zu beobachten und vor allem für die Umsetzung in unseren Arenen zu berücksichtigen", erklärte DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch in einer Pressemitteilung am Dienstag (25. Mai) den späteren Start. Man gehe fest davon aus, in der kommenden Saison wieder vor Fans spielen zu können.

Aus mitteldeutscher Sicht schrammten die Eispiraten Crimmitschau in der abgelaufenen Saison nur knapp an den Playoffs vorbei. Die Hauptrunde wurde aufgrund der Corona-Situation mit mehreren positiven Covid-Fällen und behördlich angeordneten Quarantänen vorzeitig beendet. Zu diesem Zeitpunkt standen die Eispiraten auf Rang neun. Die ersten acht Klubs spielten den Meister aus. Die Bietigheim Steelers setzen sich im Finale am vergangenen Sonntag mit 3:2 gegen die Kassel Huskies durch und stehen als sportlicher Aufstieger in die DEL fest. Die Lausitzer Füchse (12. Platz) und die Dresdner Eislöwen (13.) beendeten die Spielzeit auf hinteren Rängen. Der Abstieg wurde in dieser Saison ausgesetzt. Die Selber Löwen komplettieren als sportlicher Aufsteiger das DEL2-Feld ab Oktober.