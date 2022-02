Die Dresdner Eislöwen sind zumindest vorübergehend zurück an der Tabellenspitze. Die Sachsen feierten am Dienstagabend einen knappen 4:3-Heimsieg im Topspiel gegen die Ravensburg Towerstars.

Die personell gebeutelten Dresdner (zehn Ausfälle) waren in der 4. Minute durch einen Schuss von Knackstedt, den Fischer abfälschte, in Führung gegangen. Im Mittelabschnitt erhöhte Porsberger nach einem Konter auf 2:0 (30.). 34 Sekunden nach dem Anschluss der Gäste (32.) stellte erneut Fischer wieder den alten Abstand her. Doch erneut konnte Ravensburg verkürzen (37.). Im letzten Drittel stellten die Eislöwen im Powerplay durch Porsberger schnell auf 4:2 (42.). Für die Towerstars reichte es trotz eines Sturmlaufs nur noch zum dritten Treffer (44.).