912 Zuschauer in der Eisarena sahen das erwartet schwere Spiel gegen den hessischen Favoriten. Die Füchse agierten anfangs fehlerhaft und gerieten bereits im ersten Drittel mit 0:3 (5./16./18.) in Rückstand. Im Mittelabschnitt traten die Lausitzer selbstbewusster auf und belohnten sich durch Tore von Detig (30.) und Quenneville, der in der 45. Minute in Überzahl traf, mit dem Anschluss. Dabei überragte bei Weißwasser vor allem Goalie Hungerecker, der mit zahlreichen Paraden glänzte. Im Schlussdrittel warfen die Gastgeber nochmals alles nach vorn, doch 40 Sekunden vor dem Ende machten die Löwen mit ihrem Treffer ins leere Tor den Deckel drauf.