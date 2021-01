Die Dresdner Eislöwen haben auch das dritte Spiel in Folge gewonnen und so den Anschluss an das Tabellenmittelfeld hergestellt.

Das Duell bei den Tölzer Löwen war lange Zeit ausgeglichen, am Ende setzten sich die Sachsen mit 4:3 (1:1 0:0, 2:3) durch. Der ehemalige Dresdner Mario Lamoureux sorgte nach neun Minuten für die Führung der Hessen, die Vladislav Filin eine halbe Minute vor der Drittelsirene egalisierte. Nachdem Abschnitt zwei torlos blieb, ging es in den letzten 20 Minuten hin und her auf dem Eis. Die Dresdner Führung durch Toni Ritter (42.) drehten die Gastgeber durch zwei Powerplay-Tore (44./50.). Doch die Eilöwen bewiesen Moral und setzten zur Schlussoffensive an. Roope Ranta konnte erneut ausgleichen (51.). Kapitän Jordan Knackstedt war knapp fünf Minuten später der Siegtreffer vorbehalten. Mit nun 27 Punkten steht Dresden auf dem zwölften Rang. Als nächstes kommt es am kommenden Freitag dann zum Duell mit den Lausitzer Füchsen.