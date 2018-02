Eislöwen-Cheftrainer Franz Steer: "Ravensburg hat von Beginn an viel Druck und direkt das Tor gemacht. Allerdings ist es uns gelungen, immer wieder den Anschluss zu erzielen. Im zweiten Drittel haben wir uns gute Chancen erarbeitet, die Kontermöglichkeiten insgesamt gesehen gut genutzt. Am Dienstag haben wir die Punkte verschenkt, heute haben wir uns diese Zähle mühsam zurückgeholt. Die Zähler sind goldwert.“

Die Niederlagenserie der Eispiraten Crimmitschau hält an. Am Freitag verloren die Westsachsen im Sahnpark vor 1.811 Zuschauern gegen Bad Nauheim mit 5:3. Es ist die fünfte Pleite in Folge. Bereits nach zwölf Minuten lagen die Gastgeber mit 0:2 zurück. Crimmitschau wurde danach stärker und glich durch Tore von Schlenker (16.) und Czarnik (20.) noch vor der ersten Sirene aus. Auch im Zwischenabschnitt (1:1) lieferten sich beide Teams ein Spiel auf Augenhöhe. Ein Konter (48.) brachte die Gäste aber erneut in Front. 60 Sekunden später machte Bad Nauheim gegen immer müder werdende Eispiraten alles klar.