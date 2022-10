Die Dresdner Eislöwen haben dank des 3:1 (1:1/1:0/1:0)-Auswärtserfolges im Sachsenderby bei den Eispiraten Crimmitschau den vierten Saisonsieg im achten Spiel gefeiert. Vor über 2.700 Fans brachte Tyler Gron den ETC in Überzahl mit einem abgefälschten Schuss noch früh in Führung (4.). David Suvantos Ausgleich – ebenfalls in Überzahl – leitete die Wende zugunsten der Landeshauptstädter ein.



David Rundqvists erfolgreicher Bauerntrick gegen Eispiraten-Goalie Christian Schneider brachte Dresden im Mitteldrittel in Führung (24.). Crimmitschau biss sich in der Folge an der gut organisieren Eislöwen-Defensive die Zähne aus. Wiederum Suvanto machte zu Beginn der Schlussminute mit einem Empty-Net-Goal alles klar. Die Gastgeber bleiben durch die nunmehr fünfte Saisonniederlage auf Playdown-Rang elf.