Auch im letzten Drittel sündigte Crimmitschau mit Chancen und wäre dann von Christian Kretschmanns Pfostentreffer beinah kalt erwischt worden (48.). Aber Eispiraten-Goalie Ilya Sharipov sollte seinen Kasten an diesem Abend sauber halten. 90 Sekunden vor der Schlusssirene sorgte Patrick Pohl in Überzahl für die 2:0-Vorentscheidung, bevor Timo Gams eine halbe Minute später sogar noch erhöhte. Spiel zwei steigt am kommenden Freitag (17. März, 19:30 Uhr) in Franken.