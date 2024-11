Im zweiten Drittel war es an den Huskies, das Spiel zu drehen. Nachdem Dresdens Schlussmann Danny aus den Birken erst noch zur Stelle war und auch ein Husky-Powerplay ohne Tor verstrich, gelang der schnelle Doppelpack. Darren Mieszkowski traf erst in Überzahl (32.), Jake Weidner konterte in eigener Unterzahl (35.) und es stand 3:2 für die Huskies.

Eislöwen drehen Spiel erneut

Zweimal das Spiel gedreht, und das war noch nicht das letzte Mal. Im dritten Drittel gelang es den drittplatzierten Eislöwen ein weiteres Mal, Nicolas Schindler (48.) und Travis Turnbull (50.) stellten auf 4:3. Die Huskies meldeten sich aber längst nicht ab, bei zwei Minuten Restspielzeit nahmen sie ihren Goalie vom Eis, um einen weiteren Feldspieler zu bringen - mit Erfolg. In der letzten Minute erzielte Keck seinen zweiten Treffer und das 4:4, Overtime also, in der der Siegtreffer aber auch nicht fiel.

So ging es also an diesem besonderen Tag bis ins Penaltyschießen, das die Eislöwen zu ihren Gunsten gestalteten und mit 5:4 gewannen. Damit stehen die Dresdner zwar weiter auf Platz drei der Tabelle, sind aber nur noch drei Punkte von den Huskies entfernt, die mit dem durch die Overtime gewonnenen Punkt auf Platz eins vorrücken.