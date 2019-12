Vor 1.783 Zuschauen in der EnergieVerbund Arena gingen die Gäste durch einen Treffer von Rene Schoofs in der siebten Minute in Front. Mehr gab es im ersten Drittel nicht zu sehen, dafür umso mehr im Mittelabschnitt. Nach dem Ausgleich des US-Amerikaners Mario Lamoureux (1:1/27.) hatten wieder die Steelers das Sagen und erzielten dank Mark Ledlin (31.) die erneute Führung. Die Antwort der Eislöwen ließ nicht lange auf sich warten: Steve Hanusch (34.) und Dale Mitchel (39.) drehten das Spiel auf 3:2. Im letzten Drittel fiel noch ein Tor, und das ging auf das Konto des Bietigheimers Guillaume Leclerc (49.) zum 3:3.



So ging es in die Overtime, in der die Entscheidung noch einmal verschoben wurde. Im Penaltyschießen behielt zu guter Letzt Steve Hanusch die Nerven und sicherte den Blau-Weißen zwei Zähler.

Dresdens Goalie Florian Proske wehrte 32 Schüsse ab. (Archiv) Bildrechte: imago images/Eibner