Eine halbe Stunde später müssen die Eispiraten Crimmitschau bei den Heilbronner Falken ran. Das erste Eispiraten-Derby steigt am 5. Spieltag. Dann tritt Crimmitschau am 15. Oktober in Weißwasser an. Die Saison besteht aus 52 Spieltagen, es folgen die Pre-Playoffs, die Play- downs und die Playoffs (Best of Seven).