Direkt betroffen von der Umstellung sind die Dresdner Eislöwen. Der Tabellenführer tritt am Dienstag (02.02.22) bei den Tölzer Löwen an, übernachtet in Bayern und ist dann sogar nur einen Tag später schon wieder beim ESV Kaufbeuren gefragt. Im Februar gibt es sieben Begegnungen in 14 Tagen für Dresden.