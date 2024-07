In die Playoffs und Playdowns geht es ab Anfang März. Die ersten Pre-Playoffs im Best-of-3-Modus starten am 5. März. Ab dem Viertelfinale wird im Best-of-5-Modus gespielt, die Viertelfinals starten am 12. März, die Finals werden ab 17. April ausgespielt. Gegen den Abstieg geht es in den Playdowns ab 12. März. Der genaue Modus der Abstiegsrunde soll Anfang September bekanntgegeben werden.